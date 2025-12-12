Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Permintaan Meningkat, Al Azhar Memorial Garden Perluas Zona Pemakaman

Jumat, 12 Desember 2025 – 16:54 WIB
Calon Konsumen sedang meninjau area pemakaman di Zona Zanbaqah Extention, komplek pemakaman Al Azhar Memorial Garden di Karawang, Jawa Barat. Foto dok. Al Azhar Memorial Garden

jpnn.com, KARAWANG - Al Azhar Memorial Garden (AMG) mengumumkan peresmian perluasan dua zona pemakaman favorit, Zona Zanbaqah dan Zona Zahratun.

Perluasan ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan pemakaman muslim modern yang tertata rapi dan sesuai syariah.

Langkah strategis ini menandai komitmen Al Azhar Memorial Garden dalam memastikan ketersediaan lahan pemakaman yang nyaman dan profesional di tengah pertumbuhan populasi.

Perwakilan Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar, Nugroho Adiwiwoho, menjelaskan bahwa perluasan zona menjadi langkah penting untuk terus memberikan layanan terbaik.

“Perluasan ini menjadi langkah strategis bagi kami. Sekaligus wujud komitmen kami dalam menghadirkan layanan pemakaman yang nyaman, profesional, dan memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan sesuai syariah,” kata Nugroho, Jumat (12/12).

Sejak pertama kali dikembangkan pada tahun 2011, Al Azhar Memorial Garden telah mengelola lahan seluas 25 hektare.

Hingga saat ini, lebih dari 80% kavling telah terjual, menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap layanan pemakaman muslim modern ini.

Kepercayaan masyarakat terus meningkat berkat fasilitas dan layanan yang berfokus pada kenyamanan keluarga saat berziarah dan selama prosesi pemakaman.

Permintaan meningkat terhadap layanan pemakaman muslim modern, Al Azhar Memorial Garden perluas zona pemakaman

