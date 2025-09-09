Permintaan Meningkat, Epson Meluncurkan Printer Thermal POS TM-T82IV

Selasa, 09 September 2025 – 13:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Epson Indonesia menambah jajaran produk barunya dengan meluncurkan printer thermal point-of-sale (POS) terbaru, yakni TM-T82IV.

Produk itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis ritel dan F&B modern yang serba cepat dengan volume transaksi tinggi.

Head of Product Marketing Printer Epson Indonesia, Syahrizal Aprianto melihat bisnis ritel dan F&B meningkat dengan cepat sehingga membutuhkan alur operasional yang lebih efisien, terutama saat periode sibuk dengan waktu pelayanan cepat.

"Ini menuntut peningkatan pada perangkat pendukung bisnis agar dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan kepuasan mereka,” ujar Syahrizal Aprianto.

Epson TM-T82IV dirancang dengan fokus kecepatan, keandalan, dan integrasi yang mulus. Produk itu menghadirkan performa lebih baik dalam bentuk yang ringkas.

Dengan ukuran 14,6 x 19,9 x 14,6 cm dan bobot hanya 1,7 kg, TM-T82IV disebut sangat mudah dalam melakukan perawatan.

Permukaan bodinya kini lebih halus, memudahkan proses pembersihan dibandingkan model sebelumnya.

Peningkatan penting untuk lingkungan sibuk seperti dapur restoran, di mana ketahanan terhadap air dan debu memastikan kinerja tahan lama sekaligus menjaga standar kebersihan.