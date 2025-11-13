Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Permintaan Sayuran Meningkat, Petani Siap Jaga Pasokan Selama Puasa & Lebaran

Senin, 23 Februari 2026 – 03:13 WIB
Permintaan Sayuran Meningkat, Petani Siap Jaga Pasokan Selama Puasa & Lebaran - JPNN.COM
EWINDO terus memperbanyak fasilitas layanan di berbagai sentra pertanian agar menjadi pusat pembelajaran yang efektif untuk petani. Foto dok EWINDO

jpnn.com, JAKARTA - Petani sayuran di sejumlah sentra produksi bersiap menjaga pasokan pangan segar selama Ramadan hingga hari Raya Idulfitri.

Didin Silahudin, petani sayur asal Cianjur, Jawa Barat mengatakan persiapan panen jelang Ramadan bukanlah hal baru.

Pola konsumsi masyarakat relatif bisa diprediksi, terutama untuk komoditas tertentu seperti cabai, terong dan timun.

Baca Juga:

“Kami dari jauh-jauh hari sudah membuat pola tanam, di mana panen direncakan untuk di bulan puasa. Umumnya untuk hari-hari besar seperti lebaran biasanya permintaan lebih tinggi,” ujar petani yang telah puluhan tahun sukses menanam cabai dan beragam jenis sayuran itu.

Hal yang sama disampaikan oleh Yustam, petani dari Pati, Jawa Tengah. Menurutnya petani di daerahnya telah memahami pola permintaan selama puasa dan menjelang lebaran.

Dia menegaskan curah hujan yang sangat tinggi selain memicu pertumbuhan penyakit tanaman juga membatasi jam kerja petani di lahan.

Baca Juga:

“Kami berharap Pemerintah bisa menjaga agar harga jual hasil panen dapat stabil. Demikian juga dengan ketersediaan sarana produksi, seperti pupuk dan benih serta teknologi pertanian seperti alat mesin pertanian supaya kami lebih efektif dan efisien dalam produksi,” harapnya.

Sementara, Corporate Secretary PT East West Seed Indonesia (Ewindo), Faisal Reza menyampaikan peran industri perbenihan tidak hanya pada penyediaan benih, tetapi juga pada penguatan kapasitas petani melalui pendampingan.

Petani di daerah telah memahami pola permintaan selama puasa dan menjelang lebaran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   EWINDO  PT East West Seed Indonesia  East West Seed Indonesia  Benih  petani 
BERITA EWINDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp