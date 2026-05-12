Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Permohonan Nadiem Makarim Terkabul, tetapi Banyak Larangan

Selasa, 12 Mei 2026 – 08:48 WIB
Permohonan Nadiem Makarim Terkabul, tetapi Banyak Larangan - JPNN.COM
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim berdiskusi dengan istrinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Permohonan Nadiem Makarim terkabul.

Terdakwa korupsi yang merupakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019–2024 itu memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk menjadi tahanan rumah dari sebelumnya tahanan rutan.

Hakim Ketua Purwanto Abdullah menyatakan pengabulan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem.

Baca Juga:

"Mengalihkan jenis penahanan terdakwa terhitung sejak tanggal 12 Mei 2026," kata Hakim Ketua dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/5) malam.

Namun, Nadiem wajib melakukan beberapa hal dan tidak melanggar banyak larangan.

Nadiem wajib berada di dalam rumah kediamannya selama 24 jam dalam 7 hari sehingga tidak boleh meninggalkan kediamannya kecuali untuk beberapa aktivitas.

Baca Juga:

Aktivitas dimaksud, yakni menjalani tindakan operasi pada Rabu (13/5) dan perawatan medis lanjutan di rumah sakit serta persidangan. Untuk kontrol medis, diperlukan terlebih dahulu izin tertulis dari Hakim Ketua berdasarkan rekomendasi tertulis dari dokter.

Selama menjadi tahanan rumah, Nadiem juga wajib memakai alat pemantau elektronik pada tubuhnya serta wajib melapor kepada jaksa penuntut umum (JPU) sebanyak dua kali dalam seminggu.

Nadiem Makarim juga wajib memakai alat pemantau elektronik pada tubuhnya serta wajib melapor kepada...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nadiem Makarim  korupsi  Pengadilan Tipikor  nadiem diduga korupsi 
BERITA NADIEM MAKARIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp