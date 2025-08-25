Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Permohonan Pratama Arhan Ceraikan Azizah Salsha Dikabulkan

Senin, 25 Agustus 2025 – 18:48 WIB
Pasangan Pratama Arhan dan Azizah Salsha. Foto: Instagram/pratamaarhan8

jpnn.com, JAKARTA - Pesepak bola Pratama Arhan telah diputus bercerai dari Azizah Salsha oleh majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Mohamad Sholahudin di kantornya, Senin (25/8).

"Sudah diputuskan tanpa hadirnya tergugat," ungkap Sholahudin kepada awak media.

Menurutnya, Pratama Arhan telah diputus bercerai dari Azizah Salsha secara verstek.

Sebab, pihak Azizah Salsha tidak hadir selama proses persidangan berlangsung.

Sementara itu, Pratama Arhan diwakili oleh tim kuasa hukumnya selama persidangan.

"Yang namanya verstek tergugat tidak pernah datang. Iya (tidak pernah datang sejak awal)," beber Sholahudin.

Meski begitu, putusan cerai itu belum inkrah sampai Pratama Arhan mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama nanti.

