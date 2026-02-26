Permudah Modernisasi DCS, ABB Hadirkan System 800xA 7.0

jpnn.com, JAKARTA - ABB meluncurkan versi terbaru dari Distributed Control System/ sistem kontrol terdistribusi (DCS), ABB Ability™ System 800xA® 7.0, untuk membantu operator industri melakukan modernisasi tanpa gangguan serta mempercepat langkah mereka menuju otomatisasi generasi berikutnya.

Dibangun dalam pendekatan jangka panjang ABB pada modernisasi tanpa hambatan, sistem DCS ABB Ability™ System 800xA® 7.0 berfungsi sebagai jembatan menuju teknologi otomasi masa depan.

Long Term Support (LTS) memastikan operasi sistem yang aman dan bisa diprediksi dengan cakupan siklus hidup yang diperpanjang serta gangguan yang minimal.

“System 800xA 7.0 menandai langkah penting kami untuk menghadirkan inovasi dengan tetap menjaga kesinambungan,” ujar Stefan Basenach, Senior Vice President ABB Automation Technology.

Sebagai peluncuran LTS, System 800xA 7.0 menyediakan jalur yang stabil dan dapat diprediksi, baik untuk instalasi yang sudah ada, maupun proyek-proyek baru dengan kompatibilitas luas terhadap Windows OS, dukungan virtualisasi yang diperluas, serta keberlanjutan jangka panjang tanpa gangguan pada saat melakukan upgrade.

System 800xA 7.0 memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada industri untuk menjaga sistem kontrol mereka tetap mutakhir, aman, dan selaras dengan tuntutan digital yang berkembang pesat.

Baca Juga: Rencana Jawa Barat Pakai Teknologi AI Buat Pilah Sampah

Sistem ini dibangun di atas ekosistem otomatisasi yang modern, terbuka, dan modular, yang dirancang untuk interoperabilitas, skalabilitas, serta integrasi lintas domain industri.

Sebagai DCS pertama yang mengadopsi program Automation Extended yang baru saja diumumkan ABB, System 800xA memungkinkan adopsi digital secara bertahap untuk pemantauan dan optimalisasi proses maupun sistem.