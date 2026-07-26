Permudah Peserta Dapat Informasi, TASPEN Perluas Penyediaan Kanal Layanan Resmi

jpnn.com, JAKARTA - TASPEN terus memperkuat kualitas pelayanan kepadavpeserta melalui penyediaan kanal layanan resmi yang semakin lengkap.

Peserta dapat memilih berbagai media komunikasi sesuai kebutuhannya, mulai dari WhatsApp Business 0811-1919-189, Call Center 1500919, email layanan tanya.taspen@taspen.co.id, hingga media sosial resmi TASPEN (Facebook, Instagram, X, dan TikTok).

Langkah itu dilakukan untuk memperoleh informasi, menyampaikan pertanyaan, maupun menyampaikan pengaduan.

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Corporate Secretary TASPEN, Henra menyampaikan bahwa penyediaan berbagai kanal layanan merupakan bagian dari komitmen TASPEN dalam menghadirkan layanan yang semakin mudah diakses, aman, dan responsif sesuai kebutuhan peserta.

"Kami ingin masyarakat semakin mengenal seluruh kanal komunikasi resmi TASPEN sehingga dapat memperoleh informasi yang benar langsung dari sumbernya. Selain memberikan kemudahan dalam mengakses layanan, langkah ini juga merupakan bagian dari upaya kami untuk membantu peserta menghindari berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN," ujar Henra.

"Karena itu, kami mengimbau peserta agar selalu menggunakan kanal-kanal resmi TASPEN ketika membutuhkan informasi maupun layanan" sambungnya.

Kelengkapan berbagai kanal layanan TASPEN merupakan bagian dari pengembangan Center of Excellence (CoE) Customer Experience TASPEN dalam menghadirkan standar pelayanan yang terintegrasi, berorientasi pada kebutuhan peserta, serta mendorong pengalaman layanan yang semakin mudah, cepat, dan responsif.

Sejalan dengan hal tersebut, TASPEN turut mendukung implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat transformasi digital pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan penyelenggaraan layanan yang adaptif, transparan, serta berpusat pada kebutuhan masyarakat. (jpnn)



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