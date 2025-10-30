Pernah Bimbing Top Skor Euro 2020, Tomas Trucha Siap Bawa PSM Makassar ke Level Baru!

Kamis, 30 Oktober 2025 – 06:20 WIB

jpnn.com - PSM Makassar resmi memperkenalkan Tomas Trucha sebagai pelatih baru mereka, menggantikan Bernardo Tavares yang mengundurkan diri pada awal Oktober lalu.

Pria asal Republik Ceko itu rupanya memiliki rekam jejak cemerlang di dunia kepelatihan.

Pernah Gembleng Patrick Schick

Dalam perjalanan kariernya, Trucha pernah berperan penting mengembangkan potensi Patrik Schick, bintang Republik Ceko yang mencuri perhatian saat menjadi top skor EURO 2020.

Trucha juga bukan sosok asing di dunia sepak bola Asia Tenggara.

Sebelum mendarat di Makassar, pelatih berusia 54 tahun itu sempat menukangi Penang FC dan Kelantan United di Liga Malaysia.

Proyek Pengembangan Pemain Muda

Salah satu yang membuat Trucha tertarik bergabung dengan PSM ialah proyek mengembangkan pemain muda, yang tengah diusung oleh klub tertua di Indonesia tersebut.

"Sejak awal saya berbicara dengan manajemen PSM, saya merasa proyek yang ditawarkan sangat menarik."

"Klub ini punya ambisi besar dan komitmen kuat untuk mengembangkan pemain muda," ucap Trucha dalam keterangan resmi.