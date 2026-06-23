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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Pernah Dikejar Rentenir, Iin Sutiyani Kini Sukses Membangun Usaha Bersama PNM

Selasa, 23 Juni 2026 – 19:21 WIB
Pernah Dikejar Rentenir, Iin Sutiyani Kini Sukses Membangun Usaha Bersama PNM - JPNN.COM
Salah satu nasabah PNM yang ikut berjualan di Grand Final PFL 2026, Iin Sutiyani. Foto: dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - Bagi masyarakat prasejahtera, rentenir kerap hadir di saat kebutuhan hidup sedang mendesak. 

Prosesnya terlihat mudah di awal, tetapi sering kali menyimpan beban besar melalui bunga tinggi dan juga tekanan emosional. 

Salah satu nasabah yang ikut berjualan di Grand Final PFL 2026, Iin Sutiyani membawa cerita yang tidak sederhana.

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“Dulu, setiap hari rasanya seperti dikejar waktu. Bukan hanya memikirkan dagangan harus laku, tetapi juga tagihan pinjaman harian yang terus datang,” kata Iin. 

Dia menyebutkan dengan kondisi suami yang sakit dan usaha kecil sebagai tumpuan keluarga, tekanan itu membuat langkah Iin terasa berat. 

“Setelah bergabung dengan PNM Mekaar, saya perlahan bisa mendapatkan akses modal yang lebih aman dan menata usaha dengan lebih tenang. Sekarang, bisa berjualan di Grand Final PFL 2026 menjadi kebanggaan tersendiri,” kata Iin.

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Adapun Grand Final Pro Futsal League (PFL) 2026 tidak hanya menjadi ruang bagi talenta muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di lapangan. 

Di balik semarak pertandingan, hadir pula cerita tentang ekonomi akar rumput yang ikut bergerak melalui 20 nasabah PNM Mekaar yang terpilih untuk berjualan langsung di area acara.

Melalui kehadiran 20 nasabah di Grand Final PFL 2026, PNM berharap banyak usaha kecil yang mampu keluar dari tekanan, menjauh dari jerat rentenir

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TAGS   Ekonomi  PNM  Rentenir  Usaha 
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