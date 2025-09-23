Pernah Jadi Guru Les, Sarwendah Ungkap Alasan Tak Ajarkan Mandarin ke Anaknya

Selasa, 23 September 2025 – 12:38 WIB

jpnn.com - Selebritas Sarwendah memilih untuk mengirim putrinya, Thania Putri Onsu ke guru les untuk belajar bahasa Mandarin, alih-alih mengajarinya sendiri.

Kendati pernah memiliki pengalaman menjadi guru bahasa Mandarin, Sarwendah mengaku kesulitan mengajarkan anaknya secara langsung.

Dia menduga hal tersebut berdasar pertimbangan mendalam terkait dinamika hubungan antara ibu dan anak dalam proses belajar mengajar.

Menurut Sarwendah, pengalaman mengajarkan mata pelajaran kepada anak sendiri dapat menimbulkan potensi gesekan.

Oleh karena itu, mantan istri Ruben Onsu tersebut lebih memilih menyerahkan pendidikan formal kepada para profesional.

Dia menambahkan, potensi konflik seringkali muncul dari ekspektasi anak yang berbeda.

Baca Juga: Begini Cara Sarwendah dan Ruben Onsu Menghadapi Kasus Fitnah Terhadap Anaknya

"Sebenarnya aku bisa jadi guru Mandarin, tetapi aku sudah pernah coba, daripada hubungan ibu anak jadi berantem," kata Sarwendah di Jatiwaringin, Bekasi, baru-baru ini.

Sarwendah mengatakan dirinya langsung menghadirkan guru Mandarin profesional bagi anak-anaknya.