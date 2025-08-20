Close Banner Apps JPNN.com
Pernah Menderita Kanker, Nunung Kagumi Perjuangan Mendiang Mpok Alpa Melawan Penyakit

Rabu, 20 Agustus 2025 – 09:03 WIB
Komedian Nunung. Foro: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepergian komedian Nina Carolina atau Mpok Alpa menyisakan kesedihan mendalam, terutama bagi rekannya seprofesinya, Nunung, yang mengaku syok dan terpukul atas kabar tersebut.

Nunung mengaku salut dengan sosok Mpok Alpa yang jarang terlihat mengeluh mengenai kondisi kesehatan yang tidak baik.

Meskipun harus menjalani pengobatan yang berat, dia menyebut Mpok Alpa tidak pernah menunjukkan rasa sakitnya di hadapan orang lain.

"Dia semangat, dia itu nggak pernah menunjukkan rasa sakitnya kayak apa orang kemo," kata Nunung di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (19/8).

Nunung menjelaskan kemoterapi proses yang sangat menyakitkan, namun Mpok Alpa tetap tegar.

Dia menjelaskan setelah kemoterapi, pasien tidak diberikan obat pereda nyeri khusus untuk melawan efek sampingnya.

Nunung, yang juga pernah merasakan pahitnya kemoterapi, memahami betul penderitaan yang dialami Mpok Alpa.

"Kemo itu sakit banget, sakit banget. Karena, kanker itu setelah kemo, pulang itu nggak dibawain obat apa-apa," ungkap Nunung.

Pernah menderita kanker, komedian Nunung mengagumi perjuangan mendiang Mpok Alpa melawan penyakit yang sama.

