JPNN.com - Entertainment - Seleb

Pernikahan Kim Woo Bin dan Shin Min Ah Digelar Privat di Seoul

Sabtu, 22 November 2025 – 12:44 WIB
Kim Woo Bin. Foto: Allkpop.com

jpnn.com, JAKARTA - AM Entertainment akhirnya mengonfirmasi kabar bahagia dari pasangan selebritas Korea Selatan, Kim Woo Bin dan Shin Min Ah.

Lewat pernyataan resmi, agensi mengungkapkan bahwa keduanya tengah bersiap melangkah ke jenjang pernikahan.

“Berlandaskan kepercayaan mendalam yang telah mereka bangun selama hubungan mereka yang panjang, Shin Min Ah dan Kim Woo Bin berjanji untuk menjadi pasangan seumur hidup satu sama lain,” tulis AM Entertainment mengutip laporan Soompi pada Kamis (20/11).

Menurut keterangan agensi, pesta pernikahan akan digelar secara tertutup pada 20 Desember di Seoul.

Acara itu hanya akan dihadiri keluarga, sahabat, dan beberapa rekan dekat pasangan tersebut.

Keputusan Woo Bin dan Min Ah untuk menikah secara privat disebut sebagai bentuk apresiasi terhadap privasi masing-masing, mengingat keduanya termasuk selebritas papan atas yang kerap menjadi sorotan publik.

Dalam kesempatan itu, AM Entertainment turut meminta dukungan dan doa restu dari para penggemar.

Mereka berharap pasangan ini dapat memulai babak baru kehidupan dengan kebahagiaan dan ketenangan.

Kim Woo Bin dan Shin Min Ah resmi umumkan rencana pernikahan mereka yang akan digelar tertutup di Seoul.

