Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Pernyataan Ade Resky Dwicahyo Sebelum Menghadapi Jojo di Kejuaraan Dunia BWF 2025

Rabu, 27 Agustus 2025 – 09:56 WIB
Pernyataan Ade Resky Dwicahyo Sebelum Menghadapi Jojo di Kejuaraan Dunia BWF 2025 - JPNN.COM
Tunggal putra Azerbaijan Ade Resky Dwicahyo di babak pertama Kejuaraan Dunia BWF 2025. Foto: Bertrand Guay/AFP

jpnn.com - PARIS - Badminton Azerbaijan bersukacita setelah tunggal putra peringkat 91 dunia Ade Resky Dwicahyo memastikan masuk babak kedua atau 32 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025.

Ade mengantongi tiket 32 Besar BWF World Championships 2025 seusai menaklukkan salah satu jago Jepang Koki Watanabe (ranking 19 dunia) 21-19, 21-18 di Adidas Arena, Paris, Selasa (26/8).

"Ini kisah besar bagi kami, karena ini adalah Kejuaraan Dunia keempat saya. Kali ini saya mengalahkan pemain 20 besar dari Jepang, mereka adalah negara yang kuat dalam bulu tangkis, dan ini merupakan hal besar bagi kami di Azerbaijan,” tutur Ade.

Baca Juga:

Ade Resky Dwicahyo, 27 tahun, berkebangsaan Indonesia dan Azerbaijan.

Kemenangan dari Koki Watanabe membuat Ade bertemu dengan Jonatan Christie a.k.a Jojo Rabu (27/8) sore WIB.

"Saya hanya ingin bermain dengan apa yang saya miliki, keterampilan, teknik saya, dan yang terpenting adalah rasa percaya diri. Saya pengin bermain tanpa beban apa pun," katanya.

Baca Juga:

Sebelum BWF World Championships 2025, Ade selama sebulan memusatkan latihannya di Malaysia.

"Saya berlatih selama sebulan di Malaysia. Mengikuti turnamen sebelum datang ke sini. Jadi, latihannya bagus, atmosfernya bagus, dan sparringnya juga bagus. Jadi, siap harus siap bertemu siapa saja," tuturnya. (bwf/jpnn)

Ade Resky Dwicahyo memastikan masuk babak kedua atau 32 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejuaraan Dunia BWF 2025  BWF World Championships 2025  Ade Resky Dwicahyo  Jojo  Jonatan Christie 
BERITA KEJUARAAN DUNIA BWF 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp