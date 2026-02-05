Close Banner Apps JPNN.com
Pernyataan Berani Hector Souto Menjelang Timnas Futsal Indonesia vs Jepang

Kamis, 05 Februari 2026 – 06:38 WIB
Pernyataan Berani Hector Souto Menjelang Timnas Futsal Indonesia vs Jepang - JPNN.COM
Pelatih Timnas futsal Indonesia, Hector Souto saat memimpin anak asuhannya. Foto: Dokumentasi FFI Indonesia

jpnn.com - Hector Souto mengeluarkan pernyataan berani menjelang duel Timnas futsal Indonesia vs Jepang di semifinal Piala Asia Futsal 2026.

Menurut jadwal, pertandingan Indonesia kontra Jepang akan digelar di Indonesia Arena, Kamis (5/2/2026) malam WIB.

Laga ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Skuad Garuda menembus empat besar sejak tampil di ajang Piala Asia Futsal pada 2002.

"Jepang adalah lawan yang sangat kuat. Kami harus berada dalam performa profesional terbaik agar memiliki kesempatan mengalahkan mereka," ucap Souto.

Sebelum ini, dalam 11 kali partisipasi, pencapaian terbaik Indonesia hanya sebatas perempat final, termasuk pada edisi 2022 di Kuwait.

Saat itu, langkah Indonesia takluk 2-3 dari Jepang yang kemudian keluar sebagai juara.

Pertemuan di Jakarta kali ini juga sarat emosi. Jepang kini ditangani Kensuke Takahashi, sosok yang pernah bekerja bersama para pemain Indonesia dan memiliki kedekatan personal dengan Souto.

"Bagi saya, ini sebuah kehormatan. Hubungan kami sangat baik dan saya merasa nyaman dengan situasi ini," tambahnya.

