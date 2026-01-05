Pernyataan Bojan Hodak Menjelang Laga Persik vs Persib: Sulit dan Berbahaya

Senin, 05 Januari 2026 – 10:52 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Laga Persik vs Persib Bandung pada pekan ke-16 Super League dijadwalkan digelar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (5/1) malam WIB.

Pertandingan Persik vs Persib Bandung ini diprediksi berlangsung ketat.

Prediksi tersebut karena Persik Kediri adalah tim yang kuat saat tampil di kandang sendiri.

Dalam dua laga terakhir di kandang, tim berjuluk Macan Putih itu mampu meraih kemenangan.

Karena itu, pasukan Bojan Hodak bertekad datang dengan ambisi mematahkan rekor positif Persik.

"Satu pertandingan lainnya yang sulit. Kediri di kandang adalah tim yang berbahaya. Ketika bermain di kandang mereka memiliki hasil yang bagus, rekor yang bagus. Memang ketika bermain tandang tidak begitu bagus," kata Pelatih Persib Bojan Hodak dalam sesi konferensi pers pralaga.

Juru taktik asal Kroasia itu juga mewaspadai kekuatan Persik Kediri yang diisi materi pemain berkualitas.

Sebut saja, top skor sementara Jose Enrique dengan enam golnya, Ezra Walian, hingga Kiko.