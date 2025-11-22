Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pernyataan Bojan Hodak Setelah Persib Pukul Dewa United

Sabtu, 22 November 2025 – 07:43 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persibcoid

jpnn.com - BANDUNG - Juru Taktik Persib Bandung Bojan Hodak gembira pasukannya bisa mengalahkan Dewa United pada pekan ke-13 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11) malam WIB.

Meski sempat dibuat repot oleh permainan Dewa United, Persib akhirnya menang 1-0.

Hodak bangga dengan perjuangan seluruh pemain karena mampu menampilkan permainan serta menjalankan instruksinya dengan sangat baik. 

"Saya sudah bilang sebelumnya, melawan tim sekelas Dewa dengan kualitas pemain yang mereka miliki bukanlah hal yang mudah," kata Hodak.

Gol tunggal kemenangan Persib dicetak Andrew Jung melalui titik penalti menit 63. Lihat/geser IG di atas untuk melihat statistik pertandingan.

"Ini pertandingan yang sangat berat dan ketat. Namun, dari semua itu saya sangat senang dan berterima kasih karena kami bisa memenangi pertandingan," imbuhnya.

Meski sempat dibuat repot oleh permainan Dewa United, Persib Bandung akhirnya menang 1-0.

TAGS   Persib  persib vs dewa united  Bojan Hodak  Super League  klasemen Super League 
