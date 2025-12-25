Pernyataan DMDI Setelah 22 Hari di Lokasi Bencana Sumatra

jpnn.com - JAKARTA - Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Indonesia menilai bantuan kemanusiaan dari pemerintah kepada daerah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah maksimal.

Ketua Umum DMDI Indonesia Datuk H Said Aldi Al Idrus mengatakan selama 22 hari turun langsung ke lokasi terdampak bencana, pihaknya melihat upaya pemerintah telah maksimal dalam membantu masyarakat.

Menurut dia, TNI/Polri, Basarnas, sukarelawan, kemudian helikopter, pesawat hercules, dan alat-alat berat juga telah diturunkan untuk proses pengiriman bantuan, evakuasi serta pemulihan akses vital, yakni perbaikan jalan dan jembatan.

“DMDI Indonesia mengajak semua pihak untuk tetap bersabar dan terus membantu masyarakat terdampak bencana. Karena semua ada proses, tidak bisa ujug-ujug," ujar Said Aldi.

Menurut dia, saat ini pemerintah mengupayakan adanya listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), dan akan membangun fasilitas umum maupun rumah-rumah warga yang memang sangat terdampak terkena hantaman banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut.

Dia pun meminta agar semua pihak mendoakan upaya pemerintah dalam mengembalikan keadaan seperti semula supaya dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan.

“Janganlah saling menyalahkan karena dampak dari bencana ini. Semua perlu proses," tuturnya.

Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) itu menerangkan DMDI Indonesia yang berkolaborasi dengan Artha Graha Peduli, Sirup Kurnia, dan Pemuda Masjid Dunia, tetap menyalurkan bantuan bahan makanan, kelambu, tikar, karpet, bantal, kompor gas, keperluan bayi, perempuan, anak ke wilayah bencana.