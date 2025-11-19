Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Pernyataan Dokter Kamelia Soal Kemungkinan Menikah dengan Ammar Zoni

Rabu, 19 November 2025 – 07:27 WIB
Pernyataan Dokter Kamelia Soal Kemungkinan Menikah dengan Ammar Zoni - JPNN.COM
Dokter Kamelia, kekasih Ammar Zoni. Foto: Instagram/drg.kamelia

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia akhirnya memberi tanggapan soal kabar rencana menikah dengan Ammar Zoni.

Dia mengatakan bahwa kemungkinan menikah dengan Ammar Zoni bisa saja terjadi.

"Aku enggak menutup kemungkinan ke situ," kata Dokter Kamelia saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Akan tetapi, Dokter Kamelia belum mau bicara lebih jauh soal rencana menikah dengan Ammar Zoni.

Dia merasa Ammar Zoni sebaiknya fokus untuk menjalani sidang kasus penyalahgunaan narkoba.

"Sekarang fokus ke sidang dulu," tambahnya.

Baca Juga:

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu memang konsisten memberi dukungan untuk Ammar Zoni.

Dokter Kamelia beberapa kali hadir mendampingi Ammar Zoni yang menjalani sidang kasus penyalahgunaan narkoba.

Dokter Kamelia akhirnya memberi tanggapan soal kabar rencana menikah dengan Ammar Zoni.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ammar Zoni  Dokter Kamelia  Kekasih Ammar Zoni  Kasus Ammar Zoni 
BERITA AMMAR ZONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp