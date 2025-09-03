Pernyataan Istri Uya Kuya soal Kucing-kucingnya yang Dijarah Massa

jpnn.com - JAKARTA – Istri Uya Kuya, yakni Astrid Khairunisha atau Astrid Kuya, berharap kucing-kucing miliknya yang ikut dijarah massa saat kejadian penjarahan rumahnya pada Sabtu (30/8) malam di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, bisa kembali

"Semoga ada yang berniat baik untuk mengembalikan," kata Astrid Kuya di Jakarta, Rabu (3/9).

Pada saat terjadi penjarahan rumah milik anggota DPR Uya Kuya, terdapat 12 kucing yang ikut dijarah dan saat ini tiga kucing telah ditemukan.

Astrid mengatakan bahwa ia selalu berdoa agar kucing yang merupakan hewan peliharaannya dapat kembali semua dengan kondisi aman.

Dia juga menyambut baik siapa pun yang berniat mengembalikan kucingnya.

"Semoga kucing dapat ditemukan. Semua harta benda kita (keluarga Uya Kuya) ikhlaskan. Sudah itu saja," ujarnya.

Astrid menambahkan bahwa untuk masalah hukum diserahkan semua kepada kepolisian.

"Saya kurang tahu (masalah hukum). Itu yang mengurusi kepolisian. Jadi, kemarin saya tidak mengerti. Pokoknya setiap kali saya berdoa, semoga kucing dapat ditemukan," katanya.