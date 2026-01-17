Pernyataan Kapolda Aceh Soal Eks Anggota Brimob yang Jadi Tentara Bayaran di Rusia

jpnn.com, BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah memberikan klarifikasi terkait kabar mantan anggota Satuan Brimob Polda Aceh, Bripda Muhammad Rio, yang bergabung menjadi tentara bayaran di Rusia.

Irjen Marzuki menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui motif di balik keputusan Muhammad Rio tersebut. "Saya belum mendalami motifnya karena tidak bertemu dengannya. Indikasi saat ini yang bersangkutan sudah berada di Rusia," ujarnya di Banda Aceh, Sabtu (17/1/2026).

Kapolda Aceh menegaskan yang bersangkutan tidak aktif lagi secara fisik sejak disidang kode etik dalam perkara KDRT beberapa waktu lalu.

Setelah tidak aktif secara fisik, kata dia, didapat informasi yang bersangkutan bergabung dengan tentara Rusia. Yang bersangkutan berangkat dari Jakarta ke Rusia melalui China pada 19 Desember 2025.

"Kini, indikasi yang bersangkutan sudah di Rusia. Saya tidak tahu alasan yang bergabung dengan tentara Rusia," katanya.

Kapolda menegaskan yang bersangkutan tidak layak lagi menjadi anggota Polri. Sebab, yang bersangkutan dihukum dua kali dalam perkara KDRT serta dihukum karena meninggalkan tugas tanpa izin atau desersi.