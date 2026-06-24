Pernyataan KDM Setelah Taufik Hidayat Penyiksa Wanita di Bandung Tertangkap

jpnn.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi/KDM) meminta agar Taufik Hidayat dihukum setimpal setelah ditangkap Polda Jawa Barat.

Taufik Hidayat merupakan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan wanita berinisial YTR (29) di Kabupaten Bandung.

"Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan," kata Dedi di Bandung, Selasa malam (23/6/2026).

KDM juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Jabar atas keberhasilan menangkap pelaku yang sebelumnya dilaporkan berada di wilayah Majalengka.

"Atas nama warga Jawa Barat, kemanusiaan, penegakan hukum, dan atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran yang telah dengan cepat menangkap pelaku," tuturnya.

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Dalam video yang beredar usai penangkapan, Taufik terlihat berada di dalam kendaraan petugas kepolisian dan bersikap kooperatif saat dimintai keterangan awal oleh penyidik.

Saat ini, Taufik telah berada di Mapolda Jawa Barat dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga berita ini ditulis, penyidik masih mendalami keterangannya.