Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pernyataan Keras Bintang Irak Sebelum Jumpa Timnas Indonesia

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 07:17 WIB
Pernyataan Keras Bintang Irak Sebelum Jumpa Timnas Indonesia - JPNN.COM
Iraqi News melaporkan bahwa rombongan besar suporter Timnas Irak sudah tiba di Jeddah menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Foto: diambil dari iraqinews

jpnn.com - JEDDAH - Bintang Timnas Irak Amir Al Ammari melempar psywar buat Timnas Indonesia, menjelang kedua negara bentrok di Grup B Babak IV Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Irak vs Indonesia digelar di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Minggu (12/10). Kick off pukul 02.30 WIB.

Buat Irak, itu laga pertama. Sementara itu, Indonesia memainkan laga kedua alias yang terakhir, setelah di pertandingan pertama kalah 2-3 dari Arab Saudi.

Baca Juga:

"Kami tahu tekanan yang kami hadapi, tetapi dengan staf pelatih baru di bawah Pelatih Graham Arnold, kami memiliki semangat dan energi baru dalam skuad, dan kami tahu sekarang bahwa tidak ada pilihan lain selain menang dan lulus (ke Piala Dunia 2026)," ujar Ammari seperti dikutip dari laman FIFA.

Pernyataan Keras Bintang Irak Sebelum Jumpa Timnas IndonesiaGelandang Irak Amir Al Ammari. Foto: digitalhubcom

"Bahkan ketika masih bersama klub (bermain di liga Polandia), pertandingan melawan Indonesia dan dengan Arab Saudi sudah terbayang di benak saya."

Baca Juga:

"Saya akan melakukan semua yang saya bisa. Mental dan fisik. Saya siap. Tim juga siap," imbuh gelandang bertahan berusia 28 tahun itu.

Ammari menuturkan, timnya tahu Arab Saudi dan Indonesia punya misi yang sama di Babak IV ini.

Irak vs Timnas Indonesia digelar di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Minggu (12/10). Kick off pukul 02.30 WIB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Irak vs Indonesia  kualifikasi Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp