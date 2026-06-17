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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pernyataan Lionel Messi Setelah Tampil Ganas Saat Argentina Kalahkan Aljazair

Rabu, 17 Juni 2026 – 13:33 WIB
Pernyataan Lionel Messi Setelah Tampil Ganas Saat Argentina Kalahkan Aljazair - JPNN.COM
Lionel Messi (10) saat Argentina Vs Aljazair dalam laga Piala Dunia 2026 di Stadion Kansas City pada Rabu (17/6) WIB. Foto: Dok. digitalhubfifa

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Lionel Messi membuktikan bahwa dirinya belum habis di Piala Dunia 2026.

Di usia yang tidak lagi muda, sang megabintang bermain ganas saat membawa Argentina menghancurkan Aljazair 3-0 saat laga pembuka Grup J pada Rabu (17/6) pagi WIB.

Bermain di Stadion Kansas City, Argentina tampil dominan sejak menit awal.

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Namun, sorotan utama tentu tertuju kepada Messi yang memborong seluruh gol Albiceleste sekaligus mengawali misi mempertahankan gelar juara dunia dengan sempurna.

Gol pertama lahir pada babak pertama sebelum kapten Argentina itu menambah dua gol lagi setelah jeda.

Hattrick tersebut membuat Messi langsung memuncaki daftar top skor sementara Piala Dunia 2026 dan terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan.

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Tidak hanya itu, tiga gol ke gawang Aljazair juga membawa Messi menyamai rekor legenda Jerman, Miroslav Klose, sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan koleksi 16 gol.

Meski menjadi bintang kemenangan, Messi memilih merayakan momen spesial itu bersama orang-orang terdekatnya.

Argentina sukses meraih kemenangan perdana Piala Dunia 2026 seusai menaklukkan Aljazair. Kapten Lionel Messi menyebut kemenangan ini sangat penting.

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TAGS   Lionel Messi  Messi  Piala Dunia 2026  Piala Dunia  Argentina 
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