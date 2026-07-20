Pernyataan Luvi Febrian Setelah Dipanggil Perkuat Timnas Voli di SEA V Cup 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pevoli Luvi Febrian Nugraha optimistis bisa membantu banyak saat dipercaya memperkuat Timnas Voli Putra Indonesia pada putaran kedua SEA V Cup 2026.

Pemain kelahiran 14 Februari 2004 itu masuk ke dalam skuad asuhan Reidel Toiran seusai menggantikan Doni Haryono yang tengah menjalani recovery cedera bahu.

Selain bersyukur, dia mengaku terhormat bisa masuk ke dalam tim yang mayoritas pemainnya menjadi juara pada ajang AVC Men's Volleyball Cup 2026 di India.

“Alhamdulilah saya sangat bersyukur dan bangga bisa mendapat kesempatan dipanggil ke timnas Indonesia. Ini menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar, apalagi tim datang dengan ekspektasi tinggi setelah meraih prestasi di level Asia,” kata Luvi saat dihubungi JPNN.com, Senin (20/7).

Mantan penggawa Jakarta Pertamina Enduro itu berharap bisa belajar dari para pemain senior yang ada nantinya di Timnas voli putra Indonesia.

Selain itu, Luvi bertekad untuk bisa bersaing dan berkontribusi bersama Farhan Halim dan kawan-kawan.

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“Sebagai pemain yang baru bergabung, saya ingin belajar dari para pelatih dan rekan-rekan yang lebih berpengalaman. Setiap harinya saya juga mau bekerja keras di setiap latihan, dan memberikan kontribusi terbaik ketika dipercaya bermain,” ungkap jebolan Bandung Tectona itu.

Luvi Febrian Nugraha dinilai layak masuk Timnas Voli Putra Indonesia seusai tampil gemilang bersama Bodyguard Headquarter di kompetisi Kamboja.