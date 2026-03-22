JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Pernyataan Marc Marquez Setelah Memenangi Sprint MotoGP Brasil

Minggu, 22 Maret 2026 – 06:54 WIB
Marc Marquez (93) dan Fabio Di Giannantonio. Foto: Evaristo Sa/AFP

jpnn.com - GOIANIA - Marc Marquez menunjukkan keperkasaannya pada Sprint MotoGP Brasil di Sirkuit Goiania, Minggu (22/3).

Start dari posisi ketiga, lalu sempat kerepotan meladeni Fabio Quartararo -yang gila di awal lomba, Marc Marquez finis pertama setelah menyalip si pole sitter Fabio Di Giannantonio a.k.a Diggia saat sprint tersisa tiga dari 15 lap.

Marc mengaku awalnya merasa posisi kedua sudah cukup dalam sprint MotoGP Brasil yang tertunda lebih dari satu jam lantaran panitia harus menambal lubang di trek itu.

Namun, saat mengetahui Diggia membuat kesalahan, Marc tak membuang kesempatan untuk mengejar dan menyalip.

"Saya senang dengan hasil ini karena ini sirkuit yang saya tidak bisa 100% cepat, terutama di sektor satu dan sektor empat," katanya.

"Saya harus meningkatkan performa di sesi pemanasan (hari ini) untuk tampil lebih baik di balapan utama. Saya rasa pembalap yang harus dikalahkan lagi masih Fabio di Giannantonio karena dia balapan dengan sangat baik di sini."

Cek hasil sprint MotoGP Brasil di sini. Balapan sempat tertunda lantaran ada lubang di lintasan.

