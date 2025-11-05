Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Pernyataan Menhan Sjafrie Setelah Melihat Lokasi Tambang Ilegal di Morowali

Rabu, 05 November 2025 – 08:48 WIB
Pernyataan Menhan Sjafrie Setelah Melihat Lokasi Tambang Ilegal di Morowali - JPNN.COM
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat meninjau lahan seluas 62,5 hektare di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11/2025) (ANTARA/Ho-Humas Mabes)

jpnn.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan seluruh sumber daya alam (SDA) di Indonesia harus dikelola dengan cara yang legal demi kepentingan rakyat.

Sjafrie menyampaikan itu saat meninjau lahan eks tambang ilegal seluas 62,5 hektare di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (3/11).

Lahan itu sebelumnya ditertibkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) karena menjadi lokasi pertambangan ilegal.

Baca Juga:

"Negara harus hadir di dalam menertibkan semua sumber daya alam yang ada di wilayah nasional kita. Termasuk infrastruktur yang dipergunakan di kawasan ini harus dilengkapi dengan pranata-pranata aparat yang ada di dalamnya," kata Sjafrie dalam siaran pers yang diterima Antara, Rabu (5/11/2025).

Menhan Sjafrie menilai instansi pemerintah seperti petugas Imigrasi, Bea Cukai, dan personel kamtibmas harus dilibatkan dalam setiap aktivitas penambangan.

Hal itu bertujuan agar seluruh perusahaan di bidang tambang tidak merugikan negara dengan melanggar peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Baca Juga:

Di sisi lain, Sjafrie mendukung penuh setiap aktivitas penambangan yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurutnya, pertambangan yang legal harus didorong supaya tetap berproduksi. Adapun tambang ilegal, negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sampaikan pernyataan tegas setelah melihat lokasi tambang ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah pada Selasa (4/11/2025).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tambang ilegal  sjafrie  Sjafrie Sjamsoeddin  Morowali  menhan sjafrie  Pertambangan Ilegal  Satgas PKH 
BERITA TAMBANG ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp