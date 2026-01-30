Pernyataan Meyakinkan Eliano Reijnders Menjelang Persis vs Persib

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan Persis Solo vs Persib Bandung sebagai laga pekan ke-19 BRI Super League dijadwalkan akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (31/1) pukul 15.30 WIB.

Pemain serba bisa Eliano Reijnders menyampaikan pernyataan menjelang laga Persis vs Persib.

Dia menegaskan dirinya siap kembali tampil pada pertandingan tersebut.

Dikutip dari laman resmi klub, Jumat (30/1), Eliano mengatakan dirinya berada dalam kondisi prima setelah pada pertandingan pekan lalu harus absen karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning.

Memiliki waktu pemulihan dan persiapan yang lebih panjang dibanding pemain lainnya, Eliano menjelaskan hal ini membuat dirinya tak sabar untuk kembali bermain ketika laga menghadapi Persis Solo.

"Minggu lalu saya tidak bermain. Jadi, saya punya waktu istirahat lebih banyak. Saya bugar," kata Eliano.

Mantan pemain PEC Zwolle tersebut memastikan, ia dan rekan-rekannya akan bekerja keras untuk bisa meraih hasil maksimal demi menjaga posisi Persib Bandung.

Persib Bandung saat ini berada di peringkat pertama klasemen sementara Super League dengan 41 poin dari 18 pertandingan, berbanding jauh dengan Persis Solo yang menempati posisi juru kunci.