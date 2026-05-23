Pernyataan Milomir Seslija Seusai Persis Solo Terdegradasi ke Liga 2

Minggu, 24 Mei 2026 – 00:03 WIB
Pelatih Persis Solo Milomir Seslija saat menghadiri konferensi pers sebelum laga melawan Persita Tangerang di Banten International Stadium, Sabtu (22/5). Foto: Dokumentasi Persis Solo

jpnn.com, JAKARTA - Perjuangan Persis Solo untuk bertahan di Super League musim depan akhirnya pupus seusai kalah bersaing dengan Madura United.

Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu sejatinya di laga pemungkas mampu menang dengan skor 3-1 atas Persita Tangerang di Banten International Stadium, Sabtu (23/5).

Gol kemenangan Persis di laga ini dicetak oleh Jefferson Ferreira de Souza pada menit ke-(43), Miroslav Maricic (73) dan Dejan Tumbas (90+1).

Kemenangan positif tersebut tidak berarti apa-apa seusai di laga lainnya pesaing terdekat Persis, yakni Madura United juga menang.

Tim berjuluk Laskar Sappe Kerrab di luar dugaan mampu menang dengan skor 2-0 saat jumpa PSM Makassar.

Kemenangan tersebut tidak membuat posisi di zona degradasi mengalami perubahan dengan hanya terpaut satu angka dengan Persis Solo.

Pelatih Persis, Milomir Seslija mengaku sudah berjuang keras untuk membawa tim asuhannya bertahan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Nasib berkata lain akhirnya seusai Althaf Indie dan kolega harus rela turun kasta musim depan seusai mengakhiri musim di posisi ke-16.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija sesalkan gagal bawa timnya bertahan di Super League musim depan kendati menang 3-1 atas Persita Tangerang.

