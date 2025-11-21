Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pernyataan Pelatih Persija dan Klasemen Super League

Jumat, 21 November 2025 – 07:41 WIB
Pernyataan Pelatih Persija dan Klasemen Super League - JPNN.COM
Tukang Racik Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: persija

jpnn.com - SURAKARTA - Juru Taktik Persija Jakarta Mauricio Souza puas dengan performa anak asuhnya saat menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-13 Super League di Stadion Manahan, Surakarta, Kamis (20/11) malam WIB.

Menurutnya, Persija bermain lebih baik sejak awal meski tertinggal lebih dahulu. Si Macan Kemayoran akhirnya menang 3-1.

“Kami lebih baik dari lawan sepanjang pertandingan. Sampai gol mereka tercipta, lapangan masih bisa dipakai untuk bermain. Setelah gol mereka, lapangan tidak bisa lagi untuk bermain dengan baik,” katanya.

"Namun, saya percaya kami dari menit awal sudah tampil lebih baik. Kami memang kemasukan gol, tetapi kami tetap lebih baik di lapangan,” imbuhnya.

Hasil itu membuat Persija Jakarta nyaman di peringkat kedua. Pekan depan, Persija akan menjamu PSIM Yogyakarta. (pid/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-13 dan Klasemen Super League
Lihat klasemen Super League setelah Persija Jakarta menang dari Persik Kediri. Cek jadwal laga lain.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

