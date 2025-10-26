Pernyataan Resmi Raisa dan Hamish Daud Terkait Proses Perceraian

jpnn.com, JAKARTA - Raisa dan Hamish Daud akhirnya memberi pernyataan resmi terkait proses perceraian.

Pasangan selebritas itu mengaku sudah mempertimbangkan secara matang sebelum akhirnya sepakat berpisah.

"Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan baik. Setelah melalui banyak pertimbangan dan pemikiran panjang, kami memilih untuk menempuh jalan kami masing-masing. Keputusan ini kami ambil bersama, dan telah cukup lama kami proses dalam ruang pribadi kami masing-masing, sebelum akhirnya berita ini sampai ke kalian," ungkap Raisa melalui akun miliknya di Instagram, Minggu (26/10).

"Sepanjang prosesnya, kami tetap saling menjaga dan berusaha memahami kebutuhan satu sama lain dengan sebaik-baiknya. Kami berharap agar masing-masing dari kami dapat menemukan kedamaian dan bisa terus bertumbuh: sebagai individu, sebagai orang tua bagi Zalina, dan sebagai pekerja profesional di bidang kami masing-masing," lanjutnya.

Pemilik album ambiVert itu menyebut hubungan dengan Hamish Daud tetap baik meski memutuskan berpisah.

Raisa dan Hamish Daud juga memastikan bakal menjaga dan merawat anaknya, Zalina secara bersama-sama.

"Hubungan kami tetap baik, meski berubah.

Yang tidak akan berubah adalah cinta kami kepada Zalina. Sudah menjadi tugas seumur hidup kami untuk menjaga dan merawat putri kami, dengan terus hadir bersama sebagai co-parents untuk memastikan dia bisa tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang," jelasnya.

"Untuk itu, kami memohon pengertian teman-teman semua untuk bisa ikut menjaga ruang pribadi kami, agar Zalina dapat terus tumbuh di lingkungan yang baik dan merasa aman. Ini terjadi bukan karena kami menyerah, tapi kami berusaha bijaksana. Terima kasih untuk selalu ada, dengan segala cinta dan pengertian kalian semua," tutup Raisa.