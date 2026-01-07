Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Pernyataan Resmi Ridwan Kamil setelah Bercerai dari Atalia Praratya, Ada Soal Gana-Gini

Rabu, 07 Januari 2026 – 18:10 WIB
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menyampaikan pernyataan resmi setelah perceraian dirinya dan Atalia Praratya diputuskan oleh Pengadilan Agama Bandung.

Pernyataan tersebut dia sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada publik yang selama ini mengikuti perjalanan rumah tangganya.

Keputusan cerai ini sekaligus mengakhiri pernikahan Ridwan Kamil dan Atalia yang telah berlangsung hampir 29 tahun.

Melalui penjelasan tertulis, Ridwan Kamil menegaskan bahwa putusan telah sah secara hukum dan ditempuh dengan proses yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam keterangannya, Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa dirinya merasa perlu memberikan klarifikasi untuk menjaga keterbukaan kepada publik.

Dia menilai bahwa perceraian ini bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang.

“Saya menyampaikan pernyataan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan klarifikasi kepada publik atas putusan perceraian saya dengan Atalia Praratya yang telah diputus secara sah melalui proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ridwan dalam pernyataan tertulis, Rabu (7/1).

Dia menjelaskan bahwa dirinya dan Atalia telah sepakat berpisah dengan baik-baik setelah melewati tahapan mediasi dan berbagai upaya penyelesaian.

Ridwan Kamil menyampaikan pernyataan resmi setelah dirinya bercerai dari Atalia Praratya.

