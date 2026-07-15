Pernyataan Sarwendah Saat Hadiri Sidang Gugatan Hak Asuh Anak

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah menghadiri sidang gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (15/7).

Tidak sendirian, mantan istri Ruben Onsu itu datang didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

"Saya hari ini datang untuk memenuhi panggilan pertama sidang saya. Jadi saya sebagai warga negara yang baik, saya hadir di sini dan kebetulan sidangnya terlaksana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ungkap Sarwendah di PN Jakarta Selatan, Rabu (15/7).

Mantan personel Cherrybelle itu menuturkan bahwa fokus dirinya sebagai seorang ibu adalah anak-anaknya.

Bagi Sarwendah, kebahagiaan dan rasa nyaman dari buah hatinya merupakan fokus utamanya.

"Sebagai seorang ibu, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah fokus saya, yaitu membuat kebahagiaan anak, membuat anak merasa nyaman," tuturnya.

Sarwendah pun berharap agar proses sidang gugatan hak asuh anak ini dapat berjalan dengan lancar

"Jadi ya doakan semoga proses sidangnya bisa berjalan dengan lancar untuk kebahagiaan anak-anak. Terima kasih," tambah Sarwendah.