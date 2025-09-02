Pernyataan Tegas Mendiktisaintek Brian Terkait Insiden di Kampus UNISBA

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyayangkan insiden penyemprotan gas air mata ke arah kampus Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada 1 September 2025.

Insiden ini dapat dimaknai sebagai serangan terhadap ruang aman kampus. Padahal, sebagaimana disampaikan Rektor UNISBA Harits Nu'man pada Selasa (2/9), aparat keamanan telah berupaya memastikan pihak luar yang tidak bertanggung jawab keluar dari area kampus.

Kemdiktisaintek telah dan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan peristiwa serupa tidak berulang. Kampus adalah ruang akademik yang bebas, merdeka, dan aman untuk menyampaikan aspirasi.

"Kemdiktisaintek adalah rumah bagi mahasiswa. Saya sebagai Mendiktisaintek adalah orang tua sekaligus sahabat mahasiswa pintu komunikasi selalu terbuka untuk berbagai aspirasi, isu akademik, maupun dinamika kemahasiswaan," kata Mendiktisaintek Brian di Jakarta, Selasa (2/9).

Terkait peristiwa di UNISBA, langkah-langkah yang dilakukan Kemdiktisaintek antara lain:

1. Monitoring dan koordinasi: Mengirim tim untuk berkoordinasi langsung dengan pimpinan perguruan tinggi guna menilai dampak yang dialami mahasiswa, staf, maupun fasilitas.

"Jika ada yang terdampak, Kemdiktisaintek siap memberikan pendampingan medis dan psikologis, serta memastikan adanya protokol koordinasi dengan aparat keamanan agar kampus tetap terlindungi," terangnya.

2. Menjaga kampus sebagai ruang aman; Berkomitmen memastikan kampus tetap menjadi mang akademik yang bebas dari tindakan represif, dengan mengutamakan dialog dan langkah persuasif.