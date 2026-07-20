Pernyataan Terbaru Anak Buah Prabowo soal RUU Perampasan Aset

jpnn.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut pemerintah menunggu kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR.

Anak buah Presiden Prabowo itu juga menyatakan pemerintah sudah memiliki pandangan terhadap rancangan regulasi tersebut.

Supratman mengatakan RUU Perampasan Aset masih berada dalam tahapan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses legislasi di DPR karena merupakan usul inisiatif parlemen.

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Dia meminta publik memberi ruang bagi proses penyusunan regulasi yang masih berlangsung, termasuk penyerapan aspirasi masyarakat yang menurutnya telah berjalan sekitar dua bulan.

"Nanti bahwa apakah akan ada sikap pemerintah? Pasti ada. Ini kan udah dua bulan perjalanan soal untuk menghimpun aspirasi masyarakat," ujar dia di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Mantan ketua Baleg DPR itu mengatakan pemerintah menghormati mekanisme pembahasan di Parlemen dan berharap proses legislasi dapat berlanjut hingga penyusunan draf RUU selesai.

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"Kita tunggu DPR. Dari sisi, kalau saya lihat kesungguhan teman-teman di Parlemen sekarang, seharusnya drafnya bisa selesai," ucapnya.

Supratman mengatakan Kementerian Hukum memberikan perhatian terhadap seluruh rancangan undang-undang yang dibahas bersama DPR tanpa membedakan tingkat prioritasnya.