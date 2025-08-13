Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pernyataan Terbaru BKN soal Nasib Honorer R3B, R3T, R4 dan R5, Melegakan!

Rabu, 13 Agustus 2025 – 20:15 WIB
Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Suharmen. Foto: Mesya/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ada pernyataan terbaru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal nasib honorer R3B, R3T, R4, dan R5 dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu. 

Di lapangan, antara honorer database dan non-database saling mengeklaim paling berhak diusulkan PPPK Paruh Waktu.

Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Suharmen, sesuai Surat MenPAN-RB Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tertanggal 8 Agustus 2025, honorer yang prioritas diusulkan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu adalah mereka yang terdaftar dalam database BKN.

Selain itu, mereka juga sudah mengikuti seleksi dengan urutan prioritas R1 (pelamar prioritas); R2 (pelamar honorer K2); R3 (pelamar database non-ASN). 

"Apabila instansi masih memiliki alokasi anggaran, maka bisa mengusulkan R4 (non-ASN dan non-database yang sudah bekerja minimal 2 tahun); dan R5 (lulusan PPG, tetapi tidak terdaftar)," terang Deputi Suharmen kepada JPNN, Rabu (13/8).

Dia menjelaskan, R3/B dan R3/T hanya kodefikasi untuk memberikan tanda bagi mereka terdaftar dalam database non-ASN yang ikut seleksi PPPK 2024 tahap 1 atau tahap 2. 

Jadi, tegas Deputi Suharmen, tidak perlu dipersoalkan, apakah R3/B atau R3/T karena semua punya hak yang sama diajukan ke PPPK Paruh Waktu.

Kode “R3/B” adalah peserta seleksi PPPK tahap 2 non-ASN terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPAN-RB) Nomor 347 Tahun 2024; 

Pernyataan terbaru Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Suharmen, soal nasib honorer R3B, R3T, R4 dan R5

