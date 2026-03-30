JPNN.com - Internasional - Global

Pernyataan Terbaru Donald Trump soal Hasratnya Menguasai Selat Hormuz

Senin, 30 Maret 2026 – 08:26 WIB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/REUTERS/Tom Brenner

jpnn.com - ISTANBUL - Presiden AS Donald Trump menyampaikan pernyataan terbaru terkait hasratnya untuk menguasai Selat Hormuz.

Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mulai mengambil langkah untuk menguasai Selat Hormuz dalam perang melawan Iran.

Saat ditanya dalam wawancara pada Minggu (29/3) dengan Channel 14 Israel apakah AS mampu mengambil alih kendali jalur pelayaran strategis tersebut, ia menjawab, "Ya, tentu saja. Itu sudah terjadi."

Trump juga menyoroti koordinasi erat dengan pemimpin Israel Benjamin Netanyahu terkait Iran.

"Koordinasi kami sangat erat. Kami memiliki hubungan yang baik. Tak bisa lebih baik lagi," katanya.

Dia menambahkan bahwa dirinya percaya Iran sangat menginginkan kesepakatan.

"Saya pikir mereka sangat ingin melakukannya. Siapa pun akan menginginkan kesepakatan jika Anda sedang dihancurkan, bukan?" ujarnya.

AS dan Israel telah melakukan serangan udara terhadap Iran sejak 28 Februari, yang menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu Ayatollah Ali Khamenei.

Sumber Anadolu

