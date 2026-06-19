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JPNN.com - Internasional - Global

Pernyataan Terbaru Trump Pasca-Penandatanganan Kesepakatan Damai AS – Iran

Jumat, 19 Juni 2026 – 08:28 WIB
Pernyataan Terbaru Trump Pasca-Penandatanganan Kesepakatan Damai AS – Iran - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/Anadolu/pri

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataan terbaru pasca-penandatangan dokumen kesepakatan damai AS – Iran.

Donald Trump menegaskan komitmen negaranya untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah.

Trump berharap seluruh pihak yang terlibat, termasuk Israel dan kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon, turut mempertahankan situasi damai.

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"Amerika Serikat berkomitmen pada perdamaian, dan kami mendorong semua pihak di kawasan Timur Tengah untuk tetap berkomitmen sehingga proses negosiasi dapat berjalan dengan baik," tulis Trump melalui platform Truth Social.

"Pasar menyambut positif perkembangan ini dengan harga minyak yang turun dan pasar saham yang menguat.”

“Kami mengharapkan gencatan senjata penuh di semua front, termasuk di Lebanon, antara Hizbullah dan Israel," tulis Trump melanjutkan.

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Pada Minggu, Iran dan Amerika Serikat memastikan bahwa penyusunan nota kesepahaman telah selesai dilakukan.

Pada dini hari 18 Juni, kedua negara menandatangani dokumen tersebut secara jarak jauh untuk mengakhiri konflik militer yang berlangsung sejak 28 Februari.

Berikut ini pernyataan terbaru Donald Trump pasca-penandatangan dokumen kesepakatan damai AS – Iran.

Sumber Sputnik/RIA Novosti-OANA

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TAGS   Donald Trump  Amerika Serikat  Iran  Lebanon 
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