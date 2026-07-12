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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pernyataan Thomas Tuchel Setelah Inggris Melaju ke Semifinal Piala Dunia 2026

Minggu, 12 Juli 2026 – 08:20 WIB
Pernyataan Thomas Tuchel Setelah Inggris Melaju ke Semifinal Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel bersama anak asuhnya. Foto: AFP/ARIC BECKER.

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Tim Nasional Inggris Thomas Tuchel belum puas dengan penampilan timnya meskipun The Three Lions mengalahkan Norwegia 2-1 pada perempat final Piala Dunia 2026. 

Tuchel mengakui bahwa timnya mendapat keberuntungan saat mengalahkan Norwegia di Stadion Miami, Amerika Serikat pada Minggu (12/7) itu. 

Tuchel menilai penampilan Inggris masih jauh dari memuaskan meskipun The Three Lions melaju ke semifinal Piala Dunia 2026

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"Hari ini kami mempersulit diri sendiri. Hasilnya memang fantastis karena kami lulus ke semifinal, tetapi saya tidak senang dengan penampilan kami. Kami beruntung hari ini. Kami harus bermain lebih baik," kata Tuchel seperti dikutip laman FIFA pada Minggu (12/7).

Inggris ke empat besar berkat dua gol dari Jude Bellingham, sedangkan Norwegia unggul lebih dahulu berkat gol Andreas Schjelderup.

Tuchel menegaskan Inggris tak boleh mengulangi performa serupa bila ingin melangkah lebih jauh dalam Piala Dunia 2026.

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Menurut dia,, keberhasilan mencapai semifinal tak boleh membuat timnya menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang terlihat saat menghadapi Norwegia.

Bellingham menilai kemenangan Inggris lahir dari semangat juang seluruh tim yang tidak menyerah meski tertinggal lebih dahulu.

Pelatih Inggris Thomas Tuchel belum puas dengan penampilan timnya meskipun The Three Lions mengalahkan Norwegia 2-1 pada perempat final Piala Dunia 2026

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TAGS   Piala Dunia 2026  inggris vs norwegia  Thomas Tuchel  semifinal Piala Dunia  perempat final Piala Dunia 2026 
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