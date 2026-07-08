Perombakan Besar Dewa United Dimulai, Nasib 10 Pemain Berakhir

jpnn.com - Dewa United Banten FC langsung melakukan perombakan skuad setelah berakhirnya musim 2025/26.

Klub berjuluk Banten Warriors itu resmi melepas 10 pemain dalam persiapan mengarungi kompetisi musim depan.

Perubahan komposisi tim dilakukan dalam beberapa bentuk, mulai dari berakhirnya masa peminjaman, habisnya kontrak, hingga keputusan meminjamkan pemain ke klub lain.

Tiga nama yang lebih dulu mengakhiri kebersamaan dengan Dewa United ialah Stefano Lilipaly, Kodai Tanaka, dan Rizdjar Nurviat. Ketiganya kembali ke klub masing-masing setelah masa peminjaman mereka berakhir.

"Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama memperkuat Banten Warriors. Semoga perjalanan karier berikutnya berjalan lancar dan penuh kesuksesan," tulis Dewa United.

Selain melepas pemain pinjaman, manajemen juga memilih tidak memperpanjang kontrak Feby Eka Putra, Septian Bagaskara, Wahyu Prasetyo, dan Yofandani Pranata.

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"Terima kasih karena telah berjuang bersama dan membela lambang Banten Warriors dengan penuh kebanggaan. Kalian akan selalu menjadi bagian dari perjalanan klub ini," lanjut pernyataan klub.

Di sisi lain, Dewa United tetap mempertahankan dua pemain yang masih terikat kontrak, tetapi memberikan kesempatan kepada Rangga Muslim dan Muhammad Natshir untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama PSMS Medan melalui status pinjaman.