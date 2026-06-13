Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Perpisahan Pablo Oliveira dan Arema FC Menyimpan Sebuah Cerita

Sabtu, 13 Juni 2026 – 12:37 WIB
Perpisahan Pablo Oliveira dan Arema FC Menyimpan Sebuah Cerita - JPNN.COM
Pablo Oliveira resmi berpisah dengan Arema FC. Foto: Arema.

jpnn.com - Nasib Gildson Pablo Oliveira di Arema FC berubah drastis hanya dalam hitungan musim.

Dari sosok yang sempat menjadi andalan lini tengah, kini dia harus mengakhiri perjalanannya lebih cepat dari yang dibayangkan.

Manajemen Singo Edan resmi memutuskan berpisah dengan pemain asal Brasil tersebut.

Baca Juga:

Keputusan itu sekaligus menandai berakhirnya kiprah Pablo di Stadion Kanjuruhan selama dua tahun.

Perjalanan pemain berusia 31 tahun itu bersama Arema sejatinya dimulai dengan menjanjikan.

Pada musim pertamanya, dia langsung menjadi salah satu figur penting di lini tengah. Kemampuannya menjaga keseimbangan permainan membuat Pablo kerap dipercaya menjadi motor penghubung antara lini belakang dan depan.

Baca Juga:

Sepanjang Liga 1 2024/25, Pablo tampil dalam 27 pertandingan dan menyumbangkan tiga gol untuk Singo Edan.

Namun, situasi berubah pada musim berikutnya. Masalah cedera mulai menghambat langkah mantan pemain  Chapecoense itu.

Perjalanan Gildson Pablo Oliveira di Arema FC resmi berakhir. Di balik perpisahan itu, tersimpan kisah perjuangan panjang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arema  Pablo Oliveira  Arema FC  Super League 
BERITA AREMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp