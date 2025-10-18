Perputaran Ekonomi Liga Sepak Bola Indonesia Menyentuh Rp 10,5 Triliun

jpnn.com - BANDUNG - Kemenpora RI dan I.League menggelar Edukasi Suporter Sepak Bola tahap 2 di Hotel Front One, Bandung, Jawa Barat, Senin 11 Agustus 2025. Hal tersebut sebagai wujud implementasi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya Pasal 55, yang mengatur tentang pembinaan suporter.

Asdep Olahraga Profesional Kemenpora Yusup Suparman dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini juga sebagai forum menyamakan persepsi dan komitmen bagi suporter dan penonton yang d idalamnya ada hak dan kewajiban. Yusup juga menyatakan rencana tindak lanjut ke depannya.

“Ke depan harus berbadan hukum yang sudah terdaftar di I.League, yang mana hak tersebut adalah perlindungan hukum, pembinaan, kesempatan prioritas dan dukungan. Tujuannya adalah industri olahraga meningkat dan mendongkrak ekonomi selama satu musim kompetisi dengan perputaran uang sebesar Rp 10,5 triliun,” papar Yusup.

Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Raden Isnanta saat membuka acara mempersilahkan peserta menyampaikan berbagai masukan pada kegiatan tersebut.

"Banyak hal yang ingin didapatkan dalam acara ini. Salah satunya adalah masukan dari rekan-rekan yang melekat kepada penyelenggara pertandingan, PSSI, PT. LIB, Persib, suporter, komunitas, Kemenhum, Polda Jabar, Dispora Jabar, Diskominfo Jabar, Dinkes jabar, Kesbangpol dan media untuk menyamakan prinsip, persepsi untuk majunya sepak bola Indonesia," katanya.

Dia juga menyampaikan optimismenya bahwa kegiatan itu dapat berdampak bagi pengembangan industri olahraga di Tanah Air. “Tujuan akhirnya ialah tumbuhnya industri olahraga, mendongkrak ekonomi dan UMKM,” katanya.

“Viking dengan 25.000 anggota, Bobotoh Maung Bandung Bersatu 5.000 anggota, The Bobotoh Maung Bandung Sejati 3.000 anggota. Hal ini memiliki potensi yang sangat baik untuk keberlangsungan roda ekonomi olahraga sepak bola,” sambung Isnanta.

Mengusung tema Suporter Cedas Tim Berkualitas, dalam forum ini bermunculan banyak masukan dari perwakilan para suporter fanatik Persib Bandung kepada penyelenggara, khsusunya PSSI dan ILeague, yaitu tiket yang mahal serta, penataan mekanisme suporter yang akan hadir dan menyaksikan pertandingan tandang (away) khususnya bagi Bobotoh.