Perputaran Uang Capai Rp 2 Miliar di Kejurnas Aeromodelling 2025 Blora, Industri Olahraga Bergerak

jpnn.com, BLORA - Pengurus Besar Federasi Aero Sport Indonesia (PB FASI) akan menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Aeromodelling 2025 di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada 22–29 November 2025.

Pemilihan Blora sebagai tuan rumah didasari kesiapan venue yang dinilai memenuhi standar nasional. Selain itu, Jawa Tengah juga memiliki potensi besar di cabang olahraga ini. Pada PON XXI Aceh–Sumut, Jawa Tengah berhasil menempati posisi kedua nasional dengan raihan dua medali emas dan empat perak.

Sekretaris Umum Komite Aeromodelling PB FASI, Ade Kiki, menjelaskan bahwa pelaksanaan Kejurnas kali ini juga bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Jadi Keputeraan Blora pada 11 Desember

“Tanggal 22 sampai 29 Novemer di akhir bulan, karena mendekatkan juga dengan kegiatan dalam rangka Hari Jadi Keputeraan,” ujarnya.

300 Peserta, 13 Provinsi, dan Dorongan Ekonomi Lokal

Kejurnas Aeromodelling 2025 akan diikuti sekitar 300 peserta dari 18 provinsi. Selain atlet, kegiatan ini juga akan dihadiri perwakilan dari KONI Jawa Tengah, KONI Pusat, dan sejumlah pejabat daerah serta tokoh olahraga nasional.

Ade Kiki menyebut, selain menjadi ajang prestasi, Kejurnas Aeromodelling juga memberi dampak besar terhadap industri olahraga dan ekonomi lokal. Selama 10 hari penyelenggaraan, perputaran uang diperkirakan mencapai Rp2 miliar hanya dari sektor akomodasi dan logistik peserta.

“Rata-rata kebutuhan kamar mencapai 150 hingga 185 kamar hotel selama sepuluh hari. Jika satu tim saja bisa mengeluarkan biaya hampir Rp100 juta untuk akomodasi, maka totalnya bisa tembus Rp2 miliar,” ujarnya.