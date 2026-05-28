Perrin Buford Bawa Pelita Jaya Menunggu Dewa United Banten di Semifinal IBL 2026

Jumat, 29 Mei 2026 – 00:24 WIB
Pebasket Perrin Buford saat berlaga pada ajang playoff IBL 2026 bersama Pelita Jaya melawan RANS Simba Bogor di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta, Kamis (28/5). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pebasket Perrin Buford membawa Pelita Jaya tembus semifinal IBL 2026 seusai mengalahkan RANS Simba Bogor.

Berlaga di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta, Kamis (28/5) skuad asuhan David Singleton itu menang 98-57.

Hasil ini membuat tim berakronim PJ itu ke semifinal seusai di leg pertama juga menang atas RANS dengan skor 84-82.

Perrin Buford menjadi mimpi buruk RANS Simba Bogor seusai di laga ini finis dengan 21 poin dan 13 assist.

Pemain lainnya yang gemilang yakni Jeff Withey dengan 18 angka dan 17 rebound.

Darious Moten di belakang Buford dan Withey seusai mencetak 16 angka.

Dari barisan pemain lokal ada Vincent Kosasih dengan sumbangan 15 poin.

Agassi Goantara dan Andakara Prastawa masing-masing menambahkan 11 poin dan 10 angka.

