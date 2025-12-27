Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Perry Bamonte, Personel The Cure Meninggal Dunia

Sabtu, 27 Desember 2025 – 19:39 WIB
Perry Bamonte, Personel The Cure Meninggal Dunia - JPNN.COM
Perry Bamonte pada September 2023 di Chicago. Foto: Dok. Barry Brecheisen/WireImage

jpnn.com, INGGRIS - Perry Bamonte, gitaris dan pemain keyboard The Cure, meninggal dunia pada usia 65 tahun.

Kabar tersebut diumumkan pada 26 Desember 2025 melalui pengumuman di situs web resmi The Cure.

The Cure menyampaikan bahwa Perry Bamonte meninggal dunia setelah sakit singkat di rumah selama Natal.

Baca Juga:

"Tenang, intens, intuitif, konsisten, dan sangat kreatif, 'Teddy' adalah bagian yang hangat dan vital dari kisah The Cure. Doa dan belasungkawa kami bersama seluruh keluarganya. Dia akan sangat dirindukan," ungkap The Cure dilansir NME.

Musisi dengan nama lahir Perry Archangelo Bamonte itu awalnya menjadi anggota kru tur The Cure pada 1984.

Pria kelahiran London pada 3 September 1960 itu dapat tugas setelah saudara laki-lakinya, Daryl, diangkat sebagai manajer tur, dan kemudian menjadi teknisi gitar dan asisten pribadi vokalis Robert Smith

Baca Juga:

Ketika pemain keyboard Roger O’Donnell meninggalkan band pada 1990, Bamonte menjadi anggota tetap The Cure.

Dia memainkan gitar dan keyboard, setelah diajari keyboard oleh saudara perempuan Smith, Janet, serta bass enam senar dan perkusi sesekali.

Perry Bamonte, gitaris dan pemain keyboard The Cure, meninggal dunia pada usia 65 tahun. Kabar tersebut diumumkan pada 26 Desember 2025...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Perry Bamonte  The Cure  Band The Cure  Personel The Cure 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp