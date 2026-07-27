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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Perry Undurkan Diri, Destry Damayanti Jadi Pjs Gubernur Bank Indonesia

Senin, 27 Juli 2026 – 10:38 WIB
Perry Undurkan Diri, Destry Damayanti Jadi Pjs Gubernur Bank Indonesia - JPNN.COM
Bank Indonesia. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI.

Seperti diketahui, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatannya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penetapan itu Undang-Undang Bank Indonesia.

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“Jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara,” ucap Pras, pada Senin (27/7).

Menurut dia, Destry bakal bertemu dan berdikusi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (28/7).

Adapun, Pras menuturkan pengunduran diri Perry hanya karena alasan pribadi tanpa detailnya.

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“Karena alasan pribadi dan tentu kita menghormati ya. Kalau detilnya ya kami tidak (ada),” kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan tidak ada alasan sakit dalam surat pengunduran diri dari Perry.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI.

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TAGS   Gubernur Bank Indonesia  Perry Warjiyo  gubernur BI  perry warjiyo mundur  Destry Damayanti  Bank Indonesia 
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