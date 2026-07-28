Perry Warjiyo Mundur, Ekonom Unej Dorong Pemilihan Gubernur BI Berbasis Kompetensi

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Unej Adhitya Wardhono mengingatkan pemerintah agar memilih Gubernur BI definitif yang berbasis kompetensi demi menjaga stabilitas moneter dan koordinasi fiskal nasional.

"Pemerintah perlu memastikan proses pemilihan Gubernur BI definitif berjalan cepat, transparan, dan berbasis kompetensi," kata Adhitya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa malam.

Menurutnya, Bank Indonesia telah memiliki sejumlah figur internal yang secara kapasitas layak dipertimbangkan sebagai Gubernur BI seperti pengalaman Destry Damayanti dalam kebanksentralan, pasar keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS??????).

"Kemudian keahlian anggota Dewan Gubernur lainnya yang mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, pengelolaan pasar valuta asing, sistem pembayaran, dan koordinasi fiskal," tuturnya.

Ia mengatakan hal tersebut menunjukkan bahwa BI memiliki kader dengan kompetensi yang relatif lengkap, sehingga hal itu menjadi keunggulan calon internal untuk menjadi Gubernur BI karena sudah memahami proses pengambilan keputusan, instrumen kebijakan, dan kultur kelembagaan BI, sehingga kesinambungan kebijakan dapat lebih terjaga.

"Kendati demikian, peluang calon Gubernur BI dari luar tetap dapat terbuka sepanjang memiliki kredibilitas kuat di bidang moneter dan pasar keuangan, serta harus memahami tugas bank sentral, serta mampu menjaga independensi BI," katanya.

Saat ini kondisi nilai tukar masih menghadapi tekanan yakni pada angka 18.084 per 28 Juli 2026 dan BI-Rate berada pada 5,75 persen, sehingga Indonesia butuh figur yang dipercaya oleh pasar.

"Pemilihan Gubernur BI sebaiknya tidak didasarkan pada asal kandidat, melainkan pada kompetensi, integritas, dan kemampuannya menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi," ucap Adhitya yang juga peneliti dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unej.