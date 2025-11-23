Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Persagi Akan Siapkan Lulusan Ahli Gizi untuk Penuhi Kebutuhan SPPG

Minggu, 23 November 2025 – 00:00 WIB
Sejumlah petugas SPPG menyiapkan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ilustrasi Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Guna mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) mengambil langkah strategis dengan mempersiapkan lulusan ahli gizi yang kompeten dan siap berkontribusi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Upaya ini diharapkan dapat memastikan setiap SPPG diisi oleh tenaga profesional yang mampu menjalankan peran krusial dalam penyelenggaraan makanan yang aman dan bergizi.

Menyadari masih adanya kesenjangan jumlah tenaga ahli gizi di sejumlah SPPG, Persagi tidak tinggal diam. Mereka telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 11 November 2025, serta menggandeng Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi.

“Bagaimanapun Persagi mendukung MBG karena kita tahu dampaknya tanpa ahli gizi akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kami mendorong agar mahasiswa gizi, baik dari program vokasi (D3-D4) maupun sarjana (S1/Profesi), dapat melakukan magang di SPPG setempat. Bahkan kami mengusulkan peningkatan bobot SKS magang dari 1-2 menjadi 4 SKS,” kata Sekjen Persagi Prof Trina Astuti.

Melalui program magang ini, mahasiswa tidak hanya mendapat pengalaman praktis, tetapi juga diharapkan termotivasi untuk berkarir di SPPG setelah lulus.

Dengan adanya SPPG hingga ke kampung-kampung terpencil, lulusan ahli gizi memiliki peluang kerja yang luas di berbagai daerah.

Sementara menunggu ketersediaan ahli gizi yang lebih banyak lagi, PERSAGI mengusulkan solusi jangka pendek kepada SPPG yang sudah beroperasi.

Saat ini pendampingan oleh tenaga gizi yang ada di Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat bisa dilakukan. Tenaga ini dapat membantu mengawasi proses krusial di SPPG, seperti penerimaan bahan pangan dan pendampingan saat pengolahan makanan.

Dukung kelancaran program MBG, Persagi mengambil langkah strategis dengan mempersiapkan lulusan ahli gizi yang kompeten di SPPG.

