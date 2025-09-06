Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persahabatan Pemain Persib Bandung Terbelah di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Sabtu, 06 September 2025 – 18:34 WIB
Persahabatan Pemain Persib Bandung Terbelah di Kualifikasi Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib

jpnn.com - Persahabatan dua pemain Persib Bandung akan diuji pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertandingan Timnas Indonesia kontra Irak di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi pada 11 Oktober mendatang dipastikan sarat emosi.

Bek Persib sekaligus penggawa Timnas Irak Frans Putros tengah menantikan laga besar kontra Indonesia.

Baca Juga:

Duel Sarat Emosi

Irak dan Indonesia akan saling sikut untuk memperebutkan tiket ke putaran final dari Grup B, yang juga dihuni tuan rumah Arab Saudi.

Putros menyebut laga ini bukan hanya penting bagi kedua negara, melainkan juga akan menjadi momen bersejarah.

"Menarik saya pikir. Saya menantikan pertandingan itu (Irak vs Indonesia). Pertandingan penting untuk kedua negara dan akan menjadi catatan bersejarah."

Baca Juga:

"Sayangnya, hanya satu tim yang akan maju. Jadi, ini menarik melihat siapa yang akan melaju," kata Putros.

Bagi Putros, laga tersebut juga memiliki nuansa berbeda. Ia berpotensi berhadapan langsung dengan kompatriotnya di Persib, Beckham Putra Nugraha.

Persahabatan dua pemain Persib Bandung akan diuji pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Persib  Timnas Indonesia  Timnas Irak  kualifikasi Piala Dunia 2026 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp