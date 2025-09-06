Persahabatan Pemain Persib Bandung Terbelah di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Sabtu, 06 September 2025 – 18:34 WIB

jpnn.com - Persahabatan dua pemain Persib Bandung akan diuji pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertandingan Timnas Indonesia kontra Irak di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi pada 11 Oktober mendatang dipastikan sarat emosi.

Bek Persib sekaligus penggawa Timnas Irak Frans Putros tengah menantikan laga besar kontra Indonesia.

Duel Sarat Emosi

Irak dan Indonesia akan saling sikut untuk memperebutkan tiket ke putaran final dari Grup B, yang juga dihuni tuan rumah Arab Saudi.

Putros menyebut laga ini bukan hanya penting bagi kedua negara, melainkan juga akan menjadi momen bersejarah.

"Menarik saya pikir. Saya menantikan pertandingan itu (Irak vs Indonesia). Pertandingan penting untuk kedua negara dan akan menjadi catatan bersejarah."

"Sayangnya, hanya satu tim yang akan maju. Jadi, ini menarik melihat siapa yang akan melaju," kata Putros.

Bagi Putros, laga tersebut juga memiliki nuansa berbeda. Ia berpotensi berhadapan langsung dengan kompatriotnya di Persib, Beckham Putra Nugraha.