Persaingan Ketat Fresh Graduate Magang di KemenPANRB, Mendapat Uang Saku

jpnn.com - JAKARTA – Para sarjana fresh graduate yang mengikuti Program Magang Nasional di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrai (PANRB) akan mendapatkan uang saku.

Sebanyak 55 sarjana fresh graduate dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia akan menjalani magang di Kementerian PANRB selama 6 bulan, dimulai November 2025 hingga Mei 2026.

Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana menyambut baik adanya program magang nasional yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan tersebut.

“Melalui Program Magang Nasional, pemerintah berkomitmen memberikan jembatan transisi yang berkelanjutan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Sehingga harapannya mahasiswa dan fresh graduate memperoleh pengalaman nyata, etos kerja, serta pemahaman kultur industri sebelum terjun ke pasar kerja sesungguhnya,” kata Reni saat membuka Orientasi Program Magang Nasional di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (24/11).

Reni menjelaskan bahwa KemenPANRB turut serta mensukseskan program magang nasional tahun 2025 dengan menyediakan kebutuhan sebanyak 56 formasi dengan jumlah pendaftar mencapai 292 orang.

“Proses seleksi yang dilakukan pada program ini cukup ketat dan menghasilkan 55 fresh graduate yang dinyatakan lolos untuk mengikuti magang di Kementerian PANRB,” jelas Reni, dikutip dari keterangan Humas KemenPANRB.

Program Magang Nasional juga menjadi wadah kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri dalam membangun kualitas SDM Indonesia.

Melalui program ini, peserta magang diperkenalkan pada pentingnya pengalaman kerja dan keterampilan yang diperlukan di dunia kerja profesional.