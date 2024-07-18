Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Persaingan Makin Panas, HP China Bakal Adopsi Teknologi yang Ada di Galaxy S26 Ultra

Rabu, 25 Februari 2026 – 00:33 WIB
Persaingan Makin Panas, HP China Bakal Adopsi Teknologi yang Ada di Galaxy S26 Ultra
Sejumlah produsen teknologi asal China akan mengadopsi Privacy Display yang menggunakan teknologi Amoled seperti yang dimiliki Samsung Galaxy S26 Ultra. ilustrasi. Foto: dok Samsung

jpnn.com - SEJUMLAH produsen teknologi asal China seperti Xiaomi, Vivo, dan Oppo akan membuat gebrakan baru pada smartphone barunya.

Pasalnya, sejumlah HP asal Tiongkok itu akan mengadopsi Privacy Display yang menggunakan teknologi Amoled seperti yang dimiliki Samsung Galaxy S26 Ultra.

GSM Arena pada Senin (23/2) melaporkan, produsen ponsel pintar asal China bahkan telah mulai menguji teknologi layar privasi tingkat perangkat keras, serupa dengan yang dimiliki oleh Galaxy S26 Ultra.

Informan yang dekat dengan perusahaan ponsel pintar tersebut mengatakan fitur itu mungkin akan muncul di ponsel pintar unggulan yang diluncurkan sekitar bulan September tahun ini.

Rumor lain menunjukkan seri Xiaomi 18 bakal diluncurkan pada sekitar September 2026.

Selain itu, terdapat juga Vivo X500 dan Oppo Find X10 diramalkan bakal meluncur satu bulan setelahnya.

Sementara OnePlus dan Realme kemungkinan akan meluncurkan perangkat unggulan mereka di waktu yang sama.

Meski demikian, masih harus dilihat lebih jauh model manakah yang akan menggunakan teknologi layar baru tersebut. (Antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Dedi Sofian

TAGS   Hp China  Galaxy S26 Ultra  Samsung  Xiaomi  Oppo  Vivo 
